Фонд «Милосердие» поддержит инвалидов продуктовыми наборами

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Более 500 продуктовых наборов передадут людям с ограниченными возможностями здоровья в Липецке и Старом Осколе в рамках традиционной акции благотворительного фонда «Милосердие», которая приурочена к Всемирному дню инвалидов. Кроме этого денежная помощь от фонда поступит двум липецким отделениям всероссийского общества инвалидов на развитие их деятельности.

«Наша поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – это системная многогранная работа. Мы помогаем в их социальной адаптации, в решении проблемы безбарьерной среды, в приобретении для инвалидов специального лечебного оборудования и финансировании программ реабилитации. Все это рассчитано и на детей, и на взрослых», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

В частности, совместно с благотворительным фондом «Институт социального развития» реализуется программа «Дети-Ангелы» по реабилитации детей с ДЦП. Партнер программы - реабилитационный центр «Огонек». Дети получают помощь в оплате не только физической реабилитации, но и в приобретении технических средств реабилитации, которые подбирают с учетом индивидуальных особенностей ребенка.

Помощь от фонда регулярно поступают в Марфо-Мариинский медицинский центр в Москве, который занимается реабилитацией детей с диагнозом ДЦП и поддерживает семьи, где есть паллиативный ребенок. При поддержке «Милосердие» в Липецке тренируется инклюзивная хоккейная команда «Снежные барсы», где занимаются ребята с расстройствами аутистического спектра.

Всего за последние пять лет на лечение детей, приобретение для них лекарств и медицинского оборудования направлено более 30 млн рублей. Для детей с ограниченными возможностями здоровья также фонд организует различные культурные мероприятия, им дарят игрушки, сладости и подарочные сертификаты.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».