Группа НЛМК – в лидерах рейтинга устойчивого развития российских компаний

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Группа НЛМК вошла в топ-3 рейтинга устойчивого развития российских компаний по версии издания «Эксперт», улучшив результат предыдущего года на 18 позиций.

Авторы рейтинга учитывали показатели развития компаний по направлениям: корпоративное управление и его эффективность, финансовая устойчивость, развитие регионов присутствия, социальная политика, воздействие на экологию.

Группа НЛМК интегрирует вопросы устойчивого развития в долгосрочную стратегию. Результаты работы компании находят отражение в высоких показателях соответствующих рейтингов. В 2021 году агентство Sustainalytics улучшило рейтинг устойчивого развития компании - на данный момент НЛМК входит в десятку лучших из 140 анализируемых агентством компаний сталелитейной отрасли. В 2020 году компания вошла в топ-10 рейтинга открытости горнодобывающих и металлургических компаний в сфере экологической ответственности – проекте Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и Национального рейтингового агентства.

С актуальной версией презентации Группы НЛМК по устойчивому развитию можно ознакомиться по ссылке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.