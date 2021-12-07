В Липецкой области перед новогодними праздниками сняли коронавирусные ограничения для кафе и фудкортов

В Липецкой области возобновили работу фудкортов, а кафе и ресторанам разрешили принимать гостей ночью Фото: Юлия КЛЮЕВА

В коронавирусное постановление Липецкой области внесли очередные изменения. К Новому году в регионе решили ослабить ограничения для заведений общепита.

Так, в ТЦ и ТРЦ разрешили работать фудкортам. Но есть условие - все сотрудники должны пройти полный курс вакцинации от COVID-19 препаратами, зарегистрированными в РФ, либо переболеть коронавирусом и чтобы с даты выздоровления прошло не более месяцев. Также работники должны быть привиты от гриппа в предэпидемический период сезона 2021-2022 годов.

Аналогичные условия для кафе и ресторанов. Теперь они смогут работать и в ночное время. Напомним, что ранее им запретили работать с 23.00 до 6.00.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, соответствующее постановление подписал губернатор области Игорь Артамонов. А заместитель главы администрации региона Сергей Курбатов обратился к предпринимателям. Он сообщил, что можно заранее направить в управление потребительского рынка информацию о вакцинации сотрудников. В противном случае из управления придут с проверкой.