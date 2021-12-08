«Стальное дерево» помогло создать уникальный детский парк миниатюр

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Детский парк скульптурных миниатюрных композиций откроют в деревне Кузьминские Отвержки Липецкой области при поддержке благотворительного фонда «Милосердие». Появление нового культурного объекта стало возможно благодаря грантовой программе «Стальное дерево», которая действует с 2017 года и сейчас охватывает пять регионов России.

В этом году липецкий скульптор Юрий Емельянов стал участником программы. Он предложил организовать для сельской детворы парк миниатюр, которые можно не только смотреть, но и трогать руками, играть, добавлять новые формы. По мнению автора, такой необычный арт-объект поможет отвлечь ребят от компьютерных игр, научит их творческому созиданию и общению.

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Идея Юрия понравилась жюри конкурса, и ему предоставили грант в размере 300 тысяч рублей. На средства гранта он создал первые скульптуры для будущего интерактивного парка миниатюр - средневековый замок, вавилонскую башню, фортификационные сооружения. Весной следующего года их перенесут из мастерского автора на специально оборудованную площадку. Она будет состоять из множества небольших игровых зон, связанных между собой дорожками, мостиками и рельсами. Для родителей там же установят специальный стенд, где покажут примеры игры и возможности каждой отдельной игровой зоны.

«Наш проект в рамках «Стального дерева» – это не просто очередной культурный объект. По сути мы создаем детский парк, где будут собраны скульптурные композиции, которые можно использовать для игр, - считает Юрий Емельянов. - Игровые навыки очень важны для любого ребенка, таким образом он познает мир. Главное, с помощью нашего парка дети учатся играть друг с другом и начинают понимать, что это гораздо интереснее, чем проходить миссии в компьютерных играх или «зависать» у телевизора. Причем, ребята также вовлечены в творческий процесс, и благодаря их идеям парк будет постоянно пополняться».

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В 2021 году в Липецкой области планируют завершить 29 проектов программы «Стальное дерево». На эти цели фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, планирует направить около 8 млн рублей. Всего до конца года волонтеры завершат 74 новых проекта в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда