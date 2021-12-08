Группа НЛМК стала компанией года в области конкурентных закупок

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Совет независимых экспертов высоко оценил вклад команды НЛМК во главе с вице-президентом по снабжению компании Анатолием Хебневым в развитие процесса закупок. Были отмечены следующие проекты компании: реализация концепции «Цепочка ценностей» с поставщиками полимерных покрытий, техническое перевооружение центрального склада, роботизация стандартных конкурсных процедур, стратегическое партнерство с поставщиками основного технологического оборудования. Эти и другие проекты компании смогли повысить оперативность закупочных процедур, снизить затраты и улучшить взаимодействие с поставщиками.

«Лидер конкурентных закупок» – профессиональный конкурс в сфере торгово-закупочной деятельности. Цель конкурса - привлечь внимание к наиболее значимым проектам в области закупок, которые повышают эффективность работы компаний и вносят вклад в развитие рынка. В этом году в нем приняли участие 270 российских компаний всех отраслей экономики, 40% из которых входят в рейтинг «Эксперт-400». Победителей выбрал общественный совет премии из числа независимых экспертов в области закупок.

Группа НЛМК пять лет подряд удерживает первенство в разных номинациях премии «Лидер конкурентных закупок»: в 2020 году – в номинации «Профессионал конкурентных закупок», в 2019 году – в номинации «Компания года», в 2018 году - в номинации «Лидер диджитализации закупочных процессов» и в 2017 году – в номинации «Лидер по эффективности закупок».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.