Акселерационная программа Школы экспорта РЭЦ поможет липецким экспортерам завоевать новые рынки

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Центр поддержки экспорта Липецкой области организовал проведение региональной акселерационной программы «Экспортный стандарт для МСП».

Программа, реализуемая при поддержке Школы экспортного центра, состоит из двух блоков. Первый включает 5 модулей (по 2 дня), второй – межмодульные периоды (14 дней). За это время компании при поддержке наставников выполняют домашние задания по разработке бизнес-плана по выходу на зарубежные рынки.

Экспертами РЭЦ для участия в программе, были отобраны компании из 15 пилотных регионов. В Липецкой области прошли отбор семь экспортно ориентированных предприятий. В течение всего периода обучения они получали на регулярной основе экспертную поддержку и консультации наставников. Спикером выступила федеральный сертифицированный тренер Российского Экспортного Центра Халида Муфтахутдинова.

- В этой обучающей программе дают концентрированные знания, очень квалифицированный коучер – все разбавлялось практическими заданиями, - поделилась впечатлениями помощник гендиректора завода стальных конструкций «Ласар» Ирина Садкова. – Полученные знания очень пригодятся при выходе на большой рынок.

Несомненную пользу программа принесла и компании «ОптиФлекс», производящей самоклеящиеся этикетки, в том числе, для продукции из Белоруссии и Казахстана. Финансовый директор компании Светлана Ильина отметила, что в их планы «входит расширение экспорта, своего присутствия на рынке насколько это возможно», учитывая специфичность товара.

- «Экспортный СТАНДАРТ для МСП» — это новая и более углубленная программа для экспортеров, которые уже реализуют свою продукцию за рубежом, но ориентированы на расширении географии продаж, - отметил начальник Центра поддержки экспорта Липецкой области Василий Гольцов. - В этом заключается экспортная стратегия нашего региона, ведь чем больше продукции поставляется в разные страны, тем быстрее идет модернизация оборудования, создание новых рабочих мест и рост налоговых отчислений.

В этом году еще около 50 компаний начали поставки в различные государства мира. Особым спросом пользуется изделия металлообработки с высокой долей добавленной стоимости, медицинское оборудование, станки, сельскохозяйственная продукция.

*Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области («ЦПЭ Липецкой области») создан администрацией региона и Союзом "Липецкая торгово-промышленная палата". Центр поддержки экспорта Липецкой области приступил к работе в 2017 г.

Владимир Кулик

Фото предоставлено АНО «ЦПЭ Липецкой области»

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