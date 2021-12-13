В выходные с улиц Липецка вывезли более 1000 кубометров снега

В Липецке наконец-то выпал снег. Правда, не везде Фото: Юлия КЛЮЕВА

Минувшие выходные в Липецке выдались снежными. Правда, не все липчане смогли оценить зимнюю красоту. Снег выпал не везде. Белый вихрь кружился в районе улицы Водопьянова, Космонавтов, Московская - ближе к Кольцу трубного завода. Другие районы города снег либо вовсе обошел стороной, либо слегка укрыл серый асфальт. Тем не менее, работы у коммунальщиков много.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сотрудники управления благоустройства продолжают расчищать дороги Советского и Октябрьского округов города. На уборку вышли 60 единиц спецтехники. За выходные специалисты вывезли более 1 000 кубометра снега. Они расчистили не только магистрали, но и внутриквартальные проезды.

Израсходовано 412 тонн пескосоляной смеси и около 60 тонн технической соли. В настоящее время коммунальщики приводят в порядок прилотковые части, где скапливается грязь и мусор, прочищают дождеприемные решетки, чтобы талая вода могла беспрепятственно уходить в ливневую канализацию.

Напомним, пожаловаться на уборку улиц или внести свои предложения можно в Инстаграм-аккаунте городского управления благоустройства - @mbuupravlenie.