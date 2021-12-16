Подай толковую идею – станешь миллионером!

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«Когда мне не хватало денег, я садился думать, а не бежал зарабатывать. Идея - самый дорогой товар на свете» - был уверен знаменитый Стив Джобс, совершивший революцию в сфере мобильных гаджетов. Именно от воплощения идей и мотивации сотрудников во многом зависит и успех бизнеса. В НЛМК есть Банк Идей, информационная система, куда работники комбината подают свои идеи - по развитию производства, модернизации своего рабочего места, совершенствованию условий охраны труда. За свои рацпредложения сотни заводчан в этом году получили солидные денежные выплаты, а двое и вовсе стали миллионерами. Но инициативность сотрудников - это не просто желание «подзаработать», а уже часть корпоративной культуры.

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О том, как на НЛМК работает Банк Идей, сама система мотивации работников рассказала вице-президент НЛМК по операционной эффективности Екатерина Елетина.

- Екатерина Юрьевна, как-то трудно осознать, что комбинат платит миллионы за идеи своим сотрудникам…

- Действительно платит. Но это не просто идеи, а конкретные технические мероприятия со значимым экономическим эффектом. Это показательный пример взаимовыгодного сотрудничества, когда человек улучшает свою компанию, а она развивает, мотивирует его за заслуги. Хорошие идеи есть у всех, главное, создать правильную среду, чтобы человеку было легко их высказать. И компании НЛМК это удалось. За последние годы количество идей по улучшениям в НЛМК выросло в 7 раз – до 30 тысяч предложений в год! Важно то, что большую часть идей подают простые рабочие, мастера, что создает непрерывность улучшений и, как следствие, - устойчивость всей компании.

- Кажется, что все, что можно, уже придумано, предприятие отлажено работает. Откуда черпать эти идеи?

- Зачастую идеи лежат «под ногами». Многие их просто не видят. Мы учим своих сотрудников видеть потери, несовершенство процессов и применять к ним правильные методы улучшения. В этом наш успех – все сотрудники постоянно улучшают свою компанию. Не раз от раза а, как говорится, 24 на 7 на каждом рабочем месте.

Один пример: сотрудник одной из наших ремонтных служб предложил использовать пневмоинструмент при проведении работ и это одновременно облегчило труд ремонтников, сократило время ремонтов и позволило увеличить выпуск стали на несколько десятков тысяч тонн.

Банк Идей пополняется тогда, когда работают все элементы производственной системы: правильная постановка бизнес-целей, определение роли тех, кто будет эти цели достигать, правильный подбор инструментов для достижения этих целей и, конечно, правильная система мотивации. И когда все элементы работают вместе, то идет непрерывный поток улучшений, который копится в Банке Идей.

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- Идея – это лишь начало. А какой ее путь до воплощения?

- Предложенную идею оценивают эксперты – технический совет, проверяя по разным направлениям – насколько она безопасна, эффективна, в чем новизна. Если техсовет принимает ее, то определяется лидер - кто будет отвечать за внедрение идеи на производстве. Когда идея внедряется, то отслеживается какой технический, экономический эффект она приносит. И тогда автор получит свои заветные миллионы. Ежегодно вся система подачи идей по улучшению приносит в копилку компании эффект, сравнимый с эффектом от крупного инвестпроекта. Для нас важен долгосрочный эффект, потому что через эту систему развиваются наши люди. Нам очень важно, чтобы в компании работали высококвалифицированные и мотивированные сотрудники.

- Говоря о мотивации, умении искать способы устранения проблем… Насколько это поднимает корпоративный дух? Сподвигает предлагать что-то новое не только, чтобы заработать, но и принести пользу компании?

- Мы так давно внедряем наши подходы, что производственная система закрепилась на уровне корпоративной культуры ценностей. У нас есть люди, которые годами подают инициативы, приносящие ощутимый эффект. Для меня производственная система – это дорога с двусторонним движением, когда предприятие заботится о сотрудниках, а они воспринимают компанию как хозяева и заботятся о ее благосостоянии.

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- Не случится ли так, что идеи просто закончатся или это бесконечный процесс?

- В самом названии «система непрерывных улучшений» уже есть ответ, потому что процесс беспрерывный. Мы в компании говорим – пока у тебя есть проблемы (в любой компании они есть), будут и идеи как их устранить. Соль производственной системы в том, чтобы научить людей видеть эти потери в своих процессах и научить их устранять, тем самым развивать свою компанию.

- Мы говорим о бизнесе с большим оборотом. А что посоветуете малому и среднему бизнесу? С чего им начинать и как развивать свою небольшую производственную систему?

- Начинать надо с вопроса «зачем». Зачем развивать производственную систему. Если это дань моде, то может и начинать не стоит. У нас в Группе производственная система всегда позиционируется как один из ключевых рычагов достижения реализации стратегических целей. Мы четко понимаем, зачем внедрять тот или иной инструмент или ту или иную практику. Для маленького предприятия тоже надо ответить – зачем оно хочет заняться этим вопросом. А затем найти людей с опытом и компетенциями для внедрения новых подходов. Начинать с «пилота», чтобы получить быстрые победы и дальше их тиражировать. Можно прийти на наши конференции по эффективности – поделимся опытом, научим базовым подходам. Нам очень важно, чтобы вокруг НЛМК развивались другие компании, формировалась своего рода «экосистема эффективности».

Мне, как человеку, который родился в Липецке. Продолжает в нем жить, и как маме двоих детей, мне важно, что в нашем городе есть такая крупная эффективная компания, которая развивается сама, развивает своих сотрудников и развивает город, в котором мы живем. И один из ключевых факторов этого развития – это Производственная система НЛМК

- Производственная система НЛМК огромна. На каком она сейчас уровне, какие этапы в будущем планируется освоить?

- Мы достаточно давно и, на мой взгляд, эффективно внедряем Производственную систему (более 15 лет). И пришли к уровню, когда она стала частью нашей корпоративной культуры. Мне очень важно и приятно, когда люди говорят, что поменялась культура, что руководители их стали больше слышать и слушать, что проблемы стали решаться быстрее. Это очень важный этап, которого мы достигли – это ключевая ценность и цель производственной системы. Говоря о будущем, Производственная система всегда воспринималась, как инструмент реализации стратегии НЛМК. И так как грядет новый стратегический цикл нашей компании, то и Производственная система, и операционная эффективность займет в нем свое стратегическое место, как и всегда.

Подготовил Владимир КУЛИК. Фото: пресс-служба НЛМК.