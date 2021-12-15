В Липецкой области за 11 месяцев продукты подорожали на 10,4%

Липецкстат рассказал, как изменились цены на продукты и услуги в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

С начала года в Липецкой области потребительские цены выросли на 8,5%. В ноябре цены на продукты увеличились на 1,2% по сравнению с октябрем. А разница с декабрем 2020 года - на 10,4%.

По данным Липецкстата, на 6% подорожали мясные субпродукты. На 4% - макаронные и крупяные изделия, сахар. Яйца, масло и жиры, мука, хлеб и хлебобулочные изделия выросли в цене на 3%. Молочка, рыбопродукты, колбасные изделия, продукты из мяса и птицы, кондитерские изделия, соль и кетчуп - на 2%. Безалкогольные напитки, кофе, мороженое, говядина, сыры и мясо птицы подорожали на 0,6-1%.

Подешевела плодоовощная продукция - в целом на 1%. Фрукты и цитрусовые упали в цене на 6%. Картофель - на 1%. Однако, на 6% увеличилась стоимость овощей. На 1% стало дороже общественное питание.

Цены и тарифы на услуги в ноябре выросли на 0,6%. По сравнению с декабрем прошлого года - на 4,9%. На 9% подорожали услуги зарубежного туризма, а также билеты в театры. Стоимость начального курса обучения вождению увеличилась на 6%. Проживать в студенческом общежитии, рыть могилы стало дороже на 5%. Проезд в междугородном автобусе вырос на 3%.

При этом стоимость проживания в гостиницах 4 и 5 звезд подешевела на 17%. Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи - на 5%. Проезд в поездах дальнего следования - на 4%.