В Липецкой области на новогодние утренники родителей пустят по QR-коду

На детские утренники в Липецкой области пустят только вакцинированных родителей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области родителей и другие родственников детсадовцев и школьников пустят на новогодние утренники. Условие одно - предъявить на входе документ о завершенной вакцинации против коронавируса или о перенесенной болезни в последние 6 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Праздники в ДК, театрах и других учреждениях проводить разрешили. При этом заполняемость площадки зрителями должна быть не более 50%. Персонал, артисты, аниматоры, а также лица, сопровождающие детей, должны быть с сертификатом о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании.

В помещении, где могут собраться более 200 человек, представления разрешили только со сцены. То есть Деда Мороза дети увидят издалека. Рассадка - 1,5 метра друг от друга в ряду и между. Исключение - для членов одной семьи или группы из одного учреждения.

Нельзя проводить анимационные программы в фойе или холле. В помещениях, где запланирован праздник, должно быть оборудование для обеззараживания воздуха, которое можно использовать в присутствии людей. Организациям придется составить графики прибытия липчан, чтобы предотвратить скопление зрителей перед входом. Там же будут измерять температуру.