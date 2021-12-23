Евгения Уваркина: Наша задача – сделать Липецк комфортным для жизни, работы и отдыха

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Новые дороги и тротуары, пешеходные и велодорожки, обновленные скверы и бульвары, фонтаны, открытие новой супершколы и возведение 2-х этажного корпуса детсада в Европейском… Уходящий 2021 год стал насыщенным (несмотря на ситуацию с пандемией) по реализации масштабных проектов благоустройства областного центра. Отличительной чертой преобразований стало внимание к окраинам, учет мнений горожан, активная поддержка бизнес-сообщества.

«Космическое благоустройство»

- Я очень благодарна бизнесу, который откликается, креативит, каждый год выходит с новой концепцией, - отметила мэр Липецка Евгения Уваркина. - Всё это не может не радовать, хочется, чтобы таких примеров было больше, а наш город становился ещё ярче и красивее.

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Иллюстрацией сотрудничества властей города, горожан и бизнеса стало обновленное общественное пространство перед «Звездным». Мечта дать новую жизнь площади появилась два года назад. Был объявлен конкурс идей – большинство липчан признали лучшей концепцию «космического благоустройства», она и стала основой проекта. А реализовать его помогли меценаты. Благодаря им на площади появился уникальный фонтан (зимой превращается в ледовый каток), пункт проката, огромный экран и детская площадка.

«Мы слышим липчан и даем возможность реализовать себя»

- Сегодня мы видим, что развитию городов не хватает синергии молодости и опыта – свежего взгляда при сохранении традиций. Будет здорово привлекать молодых специалистов к разработке масштабных проектов, - уверена мэр Липецка. - И такой опыт мы уже использовали при разработке концепций благоустройства парка в Европейском и бульвара на Неделина. Получилось здорово.

Одна из задач при создании комфортной среды в областном центре – уйти от шаблона и серости, создать настроение, добавив яркости красок, новые архитектурные формы. И тут полет для фантазии - это и появившиеся красочные граффити (в т.ч. крупнейшее в России), арт-объекты, развитие стрит-арта. Возможно, «истина где-то рядом», и главное здесь – не сорваться в «оживляж» и кич, сохранив баланс вкуса и стиля.

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Поиску новых свежих идей и их воплощению способствуют не только опросы граждан, но и обмен мнениями на разного рода дискуссионных площадках. В их числе и новое арт-пространство в сокольском ДК, и «Дом неформальных культур» в ДК «Студеновский», коворкинги (новая площадка скоро появится на Гагарина). Это и инициативность самих горожан, общественных деятелей и объединений. Среди обсуждаемых проектов - идея создания народного фитнес-парка (место его размещения определят сами липчане), новогоднее оформление города, сотрудничество с ДОМ.РФ. Серьёзное преображение ждёт территории у Комсомольского пруда, набережной, дамбы, Зелёного острова, пляжа, а также район улиц Фрунзе, Неделина, Калинина и Радиаторная.

Чтобы вовлекать творческую молодежь в благоустройство, липецкая организация Союза архитекторов при поддержке департамента градостроительства разработала программу «ДУГА» - дизайн, урбанистика, градостроительство, архитектура.

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На одной волне

Продуктивно-полезным каналом обратной связи для властей города стали соцсети, превратившиеся в «горячую линию» с мест.

«Сегодня встретилась с жителями Дачного и Новой Жизни. Жители Дачного обеспокоены состоянием центральной площади… зона нуждается в ремонте. Поставила задачу – провести весной комплексные работы. Порадовало, что в Дачном живут такие активные люди – во многих дворах чисто и уютно. Помогают с благоустройством и предприниматели…» - выдержка из недавней публикации мэра Липецка в «Инстаграм».

Открытое и прямое общение с горожанами дает беспристрастную картину на местах, помогает оперативному принятию решений. Теперь в Радужном делают освещение, установлены указатели улиц, скоро отсыплют временные дороги. В Сселках будет построен физкультурный комплекс, в Желтых Песках откроется Дом Творчества.

Такой «народный подход» к благоустройству, с учетом общих интересов, только на пользу.

«Власти всегда реагируют на наши просьбы. Те улицы, которые отремонтированы, значительно удобней в плане доступности, безбарьерной среды», - отмечает Екатерина Зверева, активист Липецкого отделения Всероссийского общества инвалидов.

Формируя комфортную городскую среду

Что и как удалось сделать в областном центре в 2021 году, подытожила мэр Липецка Евгения Уваркина.

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- Нынешний год стал рекордным по числу дорожных ремонтов – преображено 55 участков уличной сети, это свыше 43 километров дорог, большое внимание было уделено не только центру города, но и частному сектору. За достижение наилучших показателей в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году наш регион получил награду Минтранса РФ «Золотой каток».

- Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - напрямую связано с улучшением качества жизни. Какие тут результаты в 2021 году?

- В Липецке благодаря нацпроекту и средствам инвесторов благоустроено 55 общественных пространств. В их числе пешеходная зона в 15-м микрорайоне к спортивному скверу (в Каменном логу), который также был обновлен. По просьбам жителей обновлен и бульвар на Неделина – здесь высажены клены, липы и каштаны, установлены качели, амфитеатр, шахматный павильон, появилась первая в городе инклюзивная детская площадка.

В этом году продолжалось благоустройство Центрального пляжа. Здесь появились раздевалки и питьевые фонтанчики, новый песок, детский игровой комплекс, видеонаблюдение и освещение. Одно из масштабных преображений года – площадь в космической стилистике у спорткомплекса «Звездный». Здесь заменено плиточное покрытие, появился плоскостной фонтан со светомузыкальным шоу, обновлен фасад здания, высажено свыше 3,5 тысяч декоративных растений.

Значимые изменения и в центре микрорайона Европейский. На месте пустыря появилась новая парковая зона, в 2022 году здесь оборудуют спортивные и детские площадки, парковку и фудкорт.

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В следующем году благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и средствам инвесторов в Липецке благоустроим 56 территорий. Все эти пространства выбрали сами липчане благодаря онлайн-голосованию на единой платформе za.gorodsreda.ru.

- Еще одна злободневная тема городского благоустройства – переселение горожан из аварийного жилья. Какая сейчас ситуация?

- Мы движемся хорошими темпами. В предыдущие годы жилищные условия улучшили 436 липчан - они получили квартиры в домах-новостройках в микрорайоне «Звёздный». Общая стоимость жилья составила 384,1 млн рублей – это средства областного и городского бюджета, а также Фонда содействия реформированию ЖКХ. До конца 2021-го порядка 350 семей (2-й этап программы) переедут из аварийного жилья в районах НЛМК, Северный Рудник, Сокол и ЛТЗ. Часть из них получит квартиры в новом МКД микрорайона «Европейский». Департамент ЖКХ также заключил инвест-контракт по закупке 45 квартир в строящемся доме по улице Нахимова.

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- Как выполнялась программа по строительству и ремонту школ?

- На капремонты и благоустройство прилегающих территорий было выделено около 138 млн рублей. Приведены в порядок 64 учреждения дошкольного, среднего и дополнительного образования - 22 детсада, 39 школ и три центра допобразования.

В сентябре открылась новая многопрофильная школа №34 в микрорайоне «Европейский». На ее строительство из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов было выделено более 727 млн рублей. В основе концепции обучения - широкое понимание полилингвального образования: это не только языки мира, но и языки программирования - классические и современные.

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В преддверии новогодних праздников откроется и новый двухэтажный корпус детсада №32 на 280 мест в «Европейском». До 2025 года запланировано строительство еще пяти школ и трёх детских садов.

Особо отмечу, что пандемия не оказала влияния на бюджет города. Все проекты, программы реализуются в полном объеме, как и было запланировано.

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Поздравляю липчан с наступающими Новым годом и Рождеством! Пусть все заветные мечты сбудутся, а стремленья к новым вершинам вознаградятся победами! Всем – любви, гармонии и тепла! А нашему городу – процветания и благополучия!

Владимир КУЛИК. Фото автора и пресс-службы администрации г. Липецка.