В Липецке полицейская собака помогла оперативно раскрыть загадочное убийство

Тело нашли в полукилометре от места преступления Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецке полицейская собака оперативно вывела следователей на убийцу. Преступление произошло в ночь с 22 на 23 декабря, когда в полицию поступило сообщение, что в районе станции Казинка лежит мужчина с огнестрельным ранением в спину.

На место сразу выехали медики и следственная группа, в составе которой были инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Липецкой области Евгений Давлетбаев и его четвероногий друг – немецкая овчарка по кличке Фред.

На тот момент раненного 31-летнего мужчину уже увезли в больницу, где он в последствии скончался. А Фред нашел шапку погибшего и сразу взял след. Так овчарка по следу привела оперативников к дому, где и случилась перестрелка. В пресс-службе СУ СК по Липецкой области сообщили, что на территории домовладения по улице Асфальтная нашли гильзы, а доме – патроны и ружье. Эксперты определили, что из ружья стреляли четыре раза. Владельца дома и оружия сразу задержали, им оказался 44-летний мужчина.

Липчанин во всем сознался. На допросе хозяин дома пояснил, что ночью услышал, как кто-то влез к нему во двор, мужчина зарядил ружье, вышел и выстрелил в сторону шагов, чтобы напугать непрошеных гостей. Дело возбудили по статье 105 УК – убийство.

Полицейская овчарка привела оперативников к убийце Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как рассказали «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, овчарка Фред служит в полиции уже 7 лет. На счету пса уже немало раскрытых преступлений. Нынешнего убийцу успели вычислить в прямом смысле по «горячим следам» именно благодаря собаке и ее тренеру Евгению Давлетбаеву.