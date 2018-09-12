2018-09-12T20:12:07+03:00
Общество

Поездка в Липецк обернулась разводом для звезд «Дом-2»

Виктория Романец назвала дауном сына Антона Гусева
Лия МУРАДЬЯН
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Пара поссорилась в ЛипецкеПара поссорилась в ЛипецкеФото: телепроект "Дом-2"
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Накануне бывшие участники «Дом-2», супруги Виктория Романец и Антон Гусев, ездили в Липецк. После чего Гусев объявил, что разводится с Викторией. Что стало причиной развода, рассказала бывшая жена Антона Евгения Феофилактова, с которой Гусев развелся 2 года назад. У бывших супругов есть 5-летний сын, Даниэль.

По словам Феофилактовой, в Липецке Виктория Романец сильно напилась и неадекватно повела себя с ребенком Антона.

– Романец изрядно напилась, стала нелестно высказаться в мой адрес, назвала Даниэля «выродком», «дауном», сказала, чтобы он больше не ступал на порог их дома, – приводит комментарий Феофилактовой «Стархит». – Бывший муж сам рассказал мне об этом. Честно говоря, я была в шоке, ведь я не лезу в их жизнь, у меня у самой все хорошо в этом плане. Меня бы не трогали ее высказывания, но ведь дело касается ребенка, и я не намерена молчать.

Согласно переписке, скандал случился в машине. После оскорбления сына Гусев ударил Романец об подлокотник.

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