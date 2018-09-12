2018-09-12T11:02:39+03:00
Общество

Пожилых липчан зовут в библиотеку на курсы английского

В Липецке занятия проводятся бесплатно
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке стартуют бесплатные курсы английского для пожилых людейВ Липецке стартуют бесплатные курсы английского для пожилых людейФото: Юлия КЛЮЕВА
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Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина приглашает пожилых липчан на курсы английского языка. Бесплатные занятия стартуют 18 сентября в 10 утра. Они проводятся в рамках проекта «Библиотека 21 века». Как рассказали в пресс-службе городской администрации, с 2017 года в муниципальных библиотеках Липецка появилась новая услуга для горожан – курсы английского и немецкого языков, скорочтения и развития памяти.

Организаторы курсов призывают липчан не стесняться и приходить на занятия. Обучение основывается на использовании возможностей образной памяти. Такой метод позволяет в 5 раз повысить эффективность усвоения больших объемов информации, повысить скорость обучения.

Кстати, у пожилых людей, владеющих иностранными языками, мозг работает лучше. Изучение языка защищает мозг от старения. А также предупреждает болезни Альцгеймера и старческой деменции.

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