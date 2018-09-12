2018-09-12T13:47:41+03:00
Общество

К концу года в Липецк поставят 5 электробусов за 82,5 миллиона рублей

После зарядки транспорт может проехать более 220 километров
Юлия КЛЮЕВА
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Липецк закупил электробусыЛипецк закупил электробусыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В городском департаменте транспорта сообщили, что до конца года в Липецке появятся 5 электробусов. Поставщиком стала компания «Волгабас». Цена контракта – 82,5 миллиона рублей. Транспорт должен прибыть в город до 20 декабря этого года.

Все электробусы оснащены кондиционерами. Зарядившись, «Волгабас» может проехать более 220 километров. Время полной зарядки составляет около 5 часов. Также электробусы имеют низкий уровень пола. Транспорт станет еще доступнее для маломобильных групп населения.

Кстати, данную модель электробуса уже тестировали в Липецке летом и в осеннее - зимний период. Техника показала положительные результаты. Электробусы одобрили как водители, так и пассажиры.

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