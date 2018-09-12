К концу года в Липецк поставят 5 электробусов за 82,5 миллиона рублей

12 Сент. 13:47 2018-09-12T13:47:41+03:00

После зарядки транспорт может проехать более 220 километров

Изменить размер текста: A A

В городском департаменте транспорта сообщили, что до конца года в Липецке появятся 5 электробусов. Поставщиком стала компания «Волгабас». Цена контракта – 82,5 миллиона рублей. Транспорт должен прибыть в город до 20 декабря этого года.

Все электробусы оснащены кондиционерами. Зарядившись, «Волгабас» может проехать более 220 километров. Время полной зарядки составляет около 5 часов. Также электробусы имеют низкий уровень пола. Транспорт станет еще доступнее для маломобильных групп населения.

Кстати, данную модель электробуса уже тестировали в Липецке летом и в осеннее - зимний период. Техника показала положительные результаты. Электробусы одобрили как водители, так и пассажиры.