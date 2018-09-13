В субботу в Липецке из-за шествия временно запретят продавать алкоголь

13 Сент. 12:51 2018-09-13T12:51:54+03:00

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В эту субботу, 15 сентября, в Липецке состоится шествие. Время проведения мероприятия – с 10.45 до 15.00. Колонна пройдет по маршруту: храм св. преп. Сергия Радонежского – улица Политехническая – Бехтеева – Славянов – Замятина – Бехтеева – Политехническая – храм св. преп. Сергия Радонежского. В мероприятии примут участие около 150 человек.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в связи с шествием в областном центре временно ограничат продажу алкоголя. Напомним, в соответствии с законодательством, не допускается продавать алкоголь в местах массового скопления граждан во время проведения мероприятия. Ограничение начинает действовать за 2 часа до начала шествия. Продажу спиртного положено возобновить спустя 2 часа после окончания мероприятия.