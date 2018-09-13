2018-09-13T13:54:42+03:00
Звезды

Рэпер Лигалайз выступит в Липецке

Автор хита «Будущие мамы» исполнит новую программу
Кирилл Мишин
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Лигалайз приедет в ЛипецкЛигалайз приедет в ЛипецкФото: Архив КП
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Лигалайз – знаковый артист для русского рэпа. Его песни доступны и понятны многим, без поправки на возраст и поколение. Выпущенный в 2006 году дебютный альбом «XL» стал платиновым и до сих пор является самым продаваемым диском в истории русского рэпа.

Лигалайз – один из немногих артистов, которого признают с обоих фронтов популярной музыки. Оставаясь хип-хоп исполнителем, ему удается расширить границы жанра: здесь и рок-провокация, и социальный протест, мейнстрим и андеграунд. Молодой Король по-прежнему молод.

Концерт в Липецке состоится 21 сентября в 19:30 в КРК «Мегаполис». Лига исполнит свои лучшие хиты, а так же, представит новую программу «Молодой Король».

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