2018-09-13T14:18:47+03:00
Происшествия

Липчанин в состоянии аффекта задушил пасынка–алкоголика

Родственник сильно пил и избивал отчима
Лия МУРАДЬЯН
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Отчим во всем созналсяОтчим во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке буду судить за убийство 59-летнего мужчину. По версии следствия он задушил 40-летнего пасынка, которого воспитывал с детства. Несмотря на то, что отчим старался вырастить сына жены, как родного, отношения в семье не ладили. Судимый пасынок много пил, оскорблял отчима, унижал и даже избивал.

29 июня, вернувшись домой с работы, мужчина в очередной раз застал сына жены сильно пьяным. Пасынок лежал на полу в невменяемом состоянии. В квартире разгорелся конфликт, пьяный родственник разразился нецензурной бранью и в очередной раз принялся оскорблять отчима.

Как следует из материалов дела, в порыве эмоционального возбуждения обвиняемый подошел к пасынку и задушил. Очнувшись, мужчина сам рассказал все соседу и попросил вызвать правоохранителей. Он сразу во всем сознался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, изначально дело завели по статье убийство (105 УК РФ), но психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент преступления обвиняемый находился в состоянии аффекта, которое возникло на фоне длительной психотравмирующей ситуации. В итоге дело переквалифицировали на часть 1 статьи 107 – убийство в состоянии аффекта. Расследование завершилось и мужчине грозит максимум до 3 лет лишения свободы.

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