Липчанин в счет долга украл у работодателя бурильную установку

13 Сент. 15:33 2018-09-13T15:43:58+03:00

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Накануне, 8 сентября, в полицию в Липецке обратился 35-летний предприниматель и сообщил о краже оборудования. По заявлению мужчины, разнорабочий пробрался в его гараж на улице Фрунзе и выкрал бурильную установку, стоимостью 150 000 рублей.

Что странно, кража произошла еще год назад – в августе 2017, но потерпевший решил заявить об этом только сейчас. Несмотря на давность, подозреваемого все же нашли и задержали. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался ранее не судимый 34-летний житель города.

Задержанный пояснил, что унес оборудование, поскольку работодатель должен был ему денег. Установку он впоследствии продал, а деньги потратил. Тем не менее мужчине придется ответить перед законом, дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ.