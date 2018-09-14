В больнице в Грязях у 69-летней пенсионерки украли кошелек

14 Сент. 09:08 2018-09-14T09:08:24+03:00

А в Долгоруковском районе несовершеннолетний вынес из дома золото, наручные часы и деньги

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В прошедший четверг, 13 сентября, в отдел полиции обратилась 69-летняя пенсионерка. По ее словам, у регистратуры ГУЗ «Грязинской ЦРБ» некто выкрал ее кошелек, в котором находились пенсионное удостоверение, транспортная карта, ключи и 1000 рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители уже задержали подозреваемую в краже – 32-летнюю неработающую местную жительницу.

В тот же день в Усмани у 31-летней женщины около магазина по улице Вельяминова украли велосипед. Подозреваемые – двое несовершеннолетних местных жителей. Проводится расследование.

В среду, 12 сентября, у 29-летней гражданки в Долгоруковском районе неизвестный взломал навесный замок дома. Преступник украл золотые кольца, наручные часы и деньги. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался несовершеннолетний житель Долгоруковского района.