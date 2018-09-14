2018-09-14T09:08:24+03:00
Происшествия

В больнице в Грязях у 69-летней пенсионерки украли кошелек

А в Долгоруковском районе несовершеннолетний вынес из дома золото, наручные часы и деньги
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Предполагаемая участница кражи - неработающая местная жительницаПредполагаемая участница кражи - неработающая местная жительницаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В прошедший четверг, 13 сентября, в отдел полиции обратилась 69-летняя пенсионерка. По ее словам, у регистратуры ГУЗ «Грязинской ЦРБ» некто выкрал ее кошелек, в котором находились пенсионное удостоверение, транспортная карта, ключи и 1000 рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители уже задержали подозреваемую в краже – 32-летнюю неработающую местную жительницу.

В тот же день в Усмани у 31-летней женщины около магазина по улице Вельяминова украли велосипед. Подозреваемые – двое несовершеннолетних местных жителей. Проводится расследование.

В среду, 12 сентября, у 29-летней гражданки в Долгоруковском районе неизвестный взломал навесный замок дома. Преступник украл золотые кольца, наручные часы и деньги. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался несовершеннолетний житель Долгоруковского района.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели предупреждают липчан о резком усилении ветра
В первом полугодии зарплаты липчан увеличились на 10,6%
Столкновение автобуса и "Ниссана" на Петровском мосту в Липецке спровоцировало пробку
Предприниматели Черноземья научились создавать востребованные продукты на мастер-классе от Сбербанка и Google
Депутаты Липецкого облсовета сохранили липчанам пенсионные льготы по возрасту и установили новые выплаты детям
Операция "Трактор-2018": житель Липецкой области задолжал 48 тысяч рублей налогов
Ранним утром в центре Липецка "Шевроле" насмерть сбил 57-летнюю женщину
В Липецке из магазина 27-летний мужчина вынес кофе
В среду ночью в Липецкой области температура опустится до 0 градусов
В Добровском районе сгорела баня, а под Липецком полыхал дом
Водитель черного «Мерседеса» пересек 2 сплошные в Липецке
В четверг в Липецке в районе НЛМК изменится схема движения транспорта
Предприятия Липецка должны за газ более 119 миллионов рублей
В Липецкой области у грузовика на ходу оторвался прицеп
Студент из Липецка обокрал соседа по общежитию в Тульской области
Конфеты и сахар вместо техники отправили липецкие мошенники жителю Иркутска