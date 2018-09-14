2018-09-14T09:59:21+03:00
Происшествия

Под Липецком столкнулись две легковушки: пострадала 16-летняя девушка

Липчане продолжают нарушать правила дорожного движения
Юлия КЛЮЕВА
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В авариях пострадали людиВ авариях пострадали людиФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 1 437 нарушений правил дорожного движения. Как рассказали в областном УГИБДД России, 7 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. 1 115 раз водители превысили скорость на дороге. 54 человека оказались не пристегнуты во время движения. Зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 27.

В минувший четверг, 13 августа, в селе Красное произошло серьезное ДТП. В 8.20 на улице Октябрьской столкнулись автомобили «Киа» под управлением 42-летнего мужчины и «Тойота» под управлением 52-летнего водителя. В аварии пострадали водитель второй иномарки, его 32-летняя пассажирка. Также получила различные травмы 16-летняя пассажирка «Киа».

Вечером в Задонском районе на автодороге «Дон» КамАЗ влетел в «Мерседес». По предварительным данным, 45-летний водитель первого большегруза нарушил очередность проезда. Оба водителя госпитализированы.

В 22.02 в Данковском районе 25-летний водитель ВАЗ 2109 выехал встречку и столкнулся с «Маздой» под управлением 23-летнего парня. Водителя «девятки» с травмами доставили в больницу. Водителю и пассажиру иномарки повезло больше. После оказания помощи их отпустили.

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