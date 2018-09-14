Липчанин запер в сарае жену, которая мешала пить

14 Сент. 12:55 2018-09-14T12:55:42+03:00

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В Липецке рассмотрели уголовное дело о лишении человека свободы. Под статью попал любящий выпить глава семейства. Согласном материалам дела, все случилось 20 июля, когда мужчина решил «отдохнуть» дома с бутылкой горячительного напитка. Затея очень не понравилась супруге и та устроила ссору, не давая мужу спокойно пить.

Недолго думая, благоверный решил устранить мешающий попойке посторонний шум. Он пригрозил супруге побоями, отволок ее в сарай, запер снаружи и продолжил этиловую «медитацию». Женщина провела в заточении несколько часов, пока несчастную не вызволили полицейские. На мужа завели дело по части 1 статьи 127 УК РФ. Он не стал отрицать вину.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в последствии супруги померились, суд учел этот факт, а также наличие двоих несовершеннолетних детей, и приговорил подсудимого к 6 месяцам ограничения свободы. Если благоверный нарушит ограничительные меры, ему назначат лишение свободы или принудительные работы.