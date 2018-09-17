Первый осенний ливень затопил улицы Липецка – машины глохли в огромных лужах

17 Сент. 09:55 2018-09-17T09:55:13+03:00

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Прошедший минувшей ночью с 16 на 17 сентября сильный дождь прибавил хлопот автомобилистам и коммунальным службам. Ливень затопил несколько улиц Липецка. Как и прежде под воду ушли низменные места города. Так на пересечении улиц Неделина и Фрунзе легковушки передвигались едва ли не вплавь, воды было по капот. Там заглохли три автомобиля.

Аналогичная ситуация сложилась на улице Вермишева, где из-за воды также заглохли три автомобиля. Некоторые вызывали спасателей вытягивать заглохшие машины, кто-то пытался справиться своими силами. Также автомобилисты жаловались на огромные лужи в районе проспекта Победы, на улице 50 лет НЛМК и в районе кольца 9 микрорайона.

Кроме этого ночью в Липецке были сильные порывы ветра. Из-за чего на улице Циолковского на припаркованные автомобили упало дерево.