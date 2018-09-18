2018-09-18T09:35:17+03:00
Общество

В Липецке открыли горячую линю по подготовке к отопительному сезону

В региональном управлении ЖКХ планруют по максимуму отремонтировать все проблемные объекты
Юлия КЛЮЕВА
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Открыта горячая линия по подготовке к осенне-зимнему периодуОткрыта горячая линия по подготовке к осенне-зимнему периодуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке открыли горячую линию по подготовке жилищного фонда к осенне-зимнему периоду. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сотруднки регионального управления ЖКХ начали принимать заявки от граждан, чтобы к началу отопительного сезона по максимумму отремонтировать проблемные объекты. Липчане могут задать любые интересующие их вопросы а также указать на существующие недочеты. Также в штатном режиме проводятся основные работы по подготовке к холодному времени года.

Кстати, по телефону горячей линии консультируют по вопросам, возникающим в начале отопительного сезона. Звонить по номеру 22-25-62. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30. В пятницу с 8.30 до 16.30.

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