2018-09-18T13:53:45+03:00
Общество

В Липецкой области продают самые большие арбузы в стране

Самый тяжелый весит более 17 кг
Юлия КЛЮЕВА
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В регионе самые большие арбузы по странеВ регионе самые большие арбузы по странеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Специалисты компании «Эватор» провели исследование и выяснили, в каких регионах России продаются самые большие арбузы. Рейтинг возглавила Липецкая область, где был продан самый тяжелый арбуз – 17 кг 140 грамм.

Также самые большие арбузы обнаружили в Москве и области, Воронеже и Ярославле – от 8,5 до 10 кг, обхват 87-90 см. Далее идут Амурская и Архангельская область, Карелия, Якутия, Приморский и Хабаровский край – 5-6 кг, обхват 73-74 см. Самые маленькие арбузы продают в Магаданской области. Их средний вес около 5 кг, обхват 71 см.

Средняя стоимость арбузов в России составляет от 13 до 90 рублей за кг. Больше всех повезло жителям Астрахани, Волгограда, Саратова. В этих городах арбузы стоит 13 рублей за кг. В Волгограде и Саратове – 14 рублей за килограмм. Самые дорогие арбузы в Магадане – 90 рублей, и в Якутии – 72 рубля за кг.

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