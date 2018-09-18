В авиацентре Липецка проходят российско-индийские учения «Авиаиндра-2018»

18 Сент. 14:43 2018-09-18T14:52:05+03:00

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В Липецке на базе авиацентра началось совместное российско-индийское летно-тактическое учение «Авиаиндра-2018». В липецкий авиацентр прибыли около 20 летчиков истребительной, штурмовой, армейской и военно-транспортной авиации Индии. Также в состав индийской делегации вошли специалисты инженерно-авиационной службы, группы руководства полетами и службы безопасности полетов.

Учения будут проходить на двух полигонах в Липецкой и Воронежской областях. В них примут участие самолеты Су-30СМ, МиГ-29, Су-25, Ан-26 и вертолеты Ми-8 ВКС.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, во время полетов российские и индийские экипажи отработают боевое применение ракетного, бомбового и стрелкового вооружения по наземным целям. Кроме этого пилоты отработают элементы воздушного боя, высадку тактического десанта, посадку на укороченную взлетно-посадочную полосу и другие сложные боевые задачи.

Учение «Авиаиндра-2018» продлится до 29 сентября.