В среду жителям 9 улиц Липецка отключат свет

18 Сент. 15:24 2018-09-18T15:24:11+03:00

Также в районе улиц Маяковского и 20 Партсъезда проведут гидравлические испытания

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В среду, 19 сентября, в некоторых домах Липецка отключат свет. С 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители частного сектора по улицам Свердлова, Добролюбова, Дружбы, Сурикова, переулка Уютный.

С 19 по 21 сентября света не будет у липчан, приживающих на улицах Липецкая, Асфальтная, Кибальчича, Привокзальная. Отключение произойдет с 9 утра до 4 часов вечера.

Кстати, с 19 по 21 сентября в границах улиц частного сектора Маяковского, 20 Партсъезда будут проводиться гидравлические испытания коллектора. В АО «ЛГЭК», напоминают, что во время испытаний запрещено подходить к разрытым траншеям, местам появления выброса воды, провалам на дорогах. Если вы заметили выбросы воды, об этом следует сообщить по телефонам: 075, 23-28-84, 23-28-81.