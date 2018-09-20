В Липецке несовершеннолетний проломил стену гаража и вынес утюг, противни и весы

20 Сент. 09:12 2018-09-20T09:13:06+03:00

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19 сентября в Грязях в отдел полиции обратился 35-летний мужчина. Он рассказал, что 18 сентября у дома по улице Первомайской его ограбили. Некто открыто похитил сотовый телефон и 1000 рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель.

В тот же день в Липецке к правоохранителям обратился 32-летний гражданин. По его словам, в период с 1 мая по 19 сентября кто-то проломил боковую кирпичную стену его гаража и украл утюг, 4 металлических противней от газовой плиты и металлические весы. Преступление совершено в районе ЛТЗ, на улице Ленинградской. Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать подозреваемого - несовершеннолетнего неработающего неучащегося ранее судимого липчанина.