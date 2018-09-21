В Липецке у уличного торговца изъяли 12 кг красной икры

21 Сент. 14:00 2018-09-21T14:00:47+03:00

Гражданину вернули товар только после того, как он оплатил штраф

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В прошедший четверг, 20 сентября, в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области рассмотрели административное дело в отношении нелегального уличного торговца.

Как сообщили в пресс-службе управления, в среду мужчина торговал на улицах города, тем самым нарушая ст.6.2 КоАП ЛО «Осуществление деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) вне установленных мест». Торговец попал в поле зрения сотрудников управления. В ходе проверки выяснилось, что он продавал красную икру. Сотрудникам пришлось изъять у него около 12 кг деликатеса.

В результате продавца привлекли к административной ответственности. После того, как гражданин оплатил 3500 рублей штрафа, ему вернули икру.