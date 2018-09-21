2018-09-21T17:22:35+03:00
Общество

Школу на улице 50 лет НЛМК в Липецке хотят сдать в июле 2019 года

Уже готово основание здания, уложены плиты перекрытия, начала кирпичная кладка
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке появится новая школаВ Липецке появится новая школаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Изменить размер текста:

В эту пятницу, 21 сентября, глава Липецка Сергей Иванов провел выездное совещание на месте строительства школы по улице 50 лет НЛМК. В нем приняли участие руководители подрядных организаций, а также начальник регионального управления образования и науки Александр Смольянинов.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, школа рассчитана на 800 мест. В здании предусмотрен бассейн, два спортивных, тренажерный и хореографический залы. Возле школы – футбольное поле, волейбольная и баскетбольные площадки.

На проект в рамках реализации программы Минобрнауки выделено 509 миллионов рублей. В эту сумму выходят строительные работы, а также внутренняя «начинка» здания школьным оборудованием. Строительство стартовало в конце прошлой осени. Однако, во время работ возникли проблемы. Так, местность оказалась заболоченность, пришлось менять сваи более высокими, увеличить их количество. Из-за этого работы на стройке замедлились. В данный момент готово основание здания, уложены плиты перекрытия, начата кирпичная кладка. На стройку трудятся более 100 рабочих и техника.

До конца года подрядчики должны возвести 3 этажа, уложить кровлю, установить стеклопакеты, двери, подвести сети в здание. До зимы также планируется уложить асфальт и искусственное покрытие под футбольным полем и площадками на улице. Предполагается, что новую школу сдадут к июлю 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели предупреждают липчан о резком усилении ветра
В первом полугодии зарплаты липчан увеличились на 10,6%
Столкновение автобуса и "Ниссана" на Петровском мосту в Липецке спровоцировало пробку
Предприниматели Черноземья научились создавать востребованные продукты на мастер-классе от Сбербанка и Google
Депутаты Липецкого облсовета сохранили липчанам пенсионные льготы по возрасту и установили новые выплаты детям
Операция "Трактор-2018": житель Липецкой области задолжал 48 тысяч рублей налогов
Ранним утром в центре Липецка "Шевроле" насмерть сбил 57-летнюю женщину
В Липецке из магазина 27-летний мужчина вынес кофе
В среду ночью в Липецкой области температура опустится до 0 градусов
В Добровском районе сгорела баня, а под Липецком полыхал дом
Водитель черного «Мерседеса» пересек 2 сплошные в Липецке
В четверг в Липецке в районе НЛМК изменится схема движения транспорта
Предприятия Липецка должны за газ более 119 миллионов рублей
В Липецкой области у грузовика на ходу оторвался прицеп
Студент из Липецка обокрал соседа по общежитию в Тульской области
Конфеты и сахар вместо техники отправили липецкие мошенники жителю Иркутска