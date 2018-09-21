Школу на улице 50 лет НЛМК в Липецке хотят сдать в июле 2019 года

21 Сент. 17:22 2018-09-21T17:22:35+03:00

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В эту пятницу, 21 сентября, глава Липецка Сергей Иванов провел выездное совещание на месте строительства школы по улице 50 лет НЛМК. В нем приняли участие руководители подрядных организаций, а также начальник регионального управления образования и науки Александр Смольянинов.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, школа рассчитана на 800 мест. В здании предусмотрен бассейн, два спортивных, тренажерный и хореографический залы. Возле школы – футбольное поле, волейбольная и баскетбольные площадки.

На проект в рамках реализации программы Минобрнауки выделено 509 миллионов рублей. В эту сумму выходят строительные работы, а также внутренняя «начинка» здания школьным оборудованием. Строительство стартовало в конце прошлой осени. Однако, во время работ возникли проблемы. Так, местность оказалась заболоченность, пришлось менять сваи более высокими, увеличить их количество. Из-за этого работы на стройке замедлились. В данный момент готово основание здания, уложены плиты перекрытия, начата кирпичная кладка. На стройку трудятся более 100 рабочих и техника.

До конца года подрядчики должны возвести 3 этажа, уложить кровлю, установить стеклопакеты, двери, подвести сети в здание. До зимы также планируется уложить асфальт и искусственное покрытие под футбольным полем и площадками на улице. Предполагается, что новую школу сдадут к июлю 2019 года.