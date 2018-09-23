Горящий «Митсубиси» в Липецке сняли на видео

23 Сент. 23:16 2018-09-24T10:00:32+03:00

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Автопожар произошел этим утром, 23 сентября, на улице Стаханова в Липецке. «Митсубиси Аутлендер» загорелся на парковке у дома №61. Очевидцы вызвали на место происшествия пожарных и сняли происходящее на видео.

На записи видно, что пламя охватило всю машину еще до приезда сотрудников МЧС. Не исключено, что пожар начался с салона. От огня взрывались покрышки, подушки безопасности и детали с горючими жидкостями, части которых разлетались по двору. При этом аккумулятор продолжал работать.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило в 3.55. Внедорожник выгорел до основания кузова. Что стало причиной пожара, теперь предстоит выяснить экспертам.