В Липецке мужчина пропал по дороге на работу

24 Сент. 08:40 2018-09-24T08:40:03+03:00

Антон Петров вышел из дома 22 сентября, но на работе так и не появился

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Липчанка Вера Соловьева обратилась за помощью к пользователям соцсети. Женщина сообщила, что ее бывший муж пропал по дороге на работу.

Антон Петров пропал 22 сентября в Липецке. Мужчина вышел из дома и направился на автовокзал. В 17.00 он должен был сесть на автобус и уехать в село Трубетчино на работу. На рабочем месте Антон так и не появился. По словам женщины, последний раз Петров выходил на связь в 20.00.

После этого ни с кем из родственников не общался. Родственник не знают, где он находится. Антон был одет в черные брюки и темную джинсовую куртку. Вера просит всех, кто видел Антона или знает, где он находится сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 89508006704 или 89192530303 – родственники.