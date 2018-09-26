2018-09-26T13:38:48+03:00
Происшествия

В Липецке сын избил ногами беспомощную мать и 4 дня смотрел, как она умирает

Пожилая женщина упала, потеряв силы, что разозлило пьяного сына
Лия МУРАДЬЯН
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Чудовищное по жестокости преступление произошло в Липецке 21 сентября. В тот день 44-летний житель города избил ногами престарелую мать. По данным следствия, пожилая женщина пыталась встать с кровати, но упала без сил на пол.

Беспомощность матери взбесила пьяного сына и тот начал бить ногами лежащую на полу женщину. У мужчины на ногах были кроссовки, которыми он бил больную мать по груди. Пенсионерка получила серьезную травму грудной клетки и медленно умирала в течение четырех дней.

С каждым днем ей становилось все хуже, но сын не вызвал «скорую» и не попытался помочь. Спустя четверо суток женщина скончалась. Судмедэксперты определили, что смерть наступила в результате тупой травмы грудной клетки.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть. Мужчине грозит до 15 лет.

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