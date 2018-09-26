Историей со сбитым в Ельце ребенком занялся СК

26 Сент. 19:13 2018-09-26T19:14:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области следователи занялись историей со сбитым в Ельце ребенком, которого якобы, запугал автоинспектор, а водитель забрал у матери 20 000 рублей за разбитое стекло. Напомним, мать мальчика, Мария Аверина, рассказала, что ее сына сбил 20 сентября мужчина на «Нисане».

После, по ее словам, на место приехал автоинспектор на личной машине, запугал мальчика и мать штрафом, повез в больницу, где вынудил ребенка соврать, что аварии не было. А водитель «Нисана» взял с женщины деньги за стекло, которое ее 11-летний сны разбил головой при ДТП.

По публикации в СМИ начали доследсвтенную проверку. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следователям предстоит выяснить, является ли сотрудник полиции знакомым водителя иномарки, и проверить доводы женщины.