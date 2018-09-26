2018-09-26T19:14:16+03:00
Происшествия

Историей со сбитым в Ельце ребенком занялся СК

Следователи проверяют заявление матери, что сына запугал инспектор ГИБДД
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Началась доследственная проверкаНачалась доследственная проверкаФото: Кирилл Мишин
Изменить размер текста:

В Липецкой области следователи занялись историей со сбитым в Ельце ребенком, которого якобы, запугал автоинспектор, а водитель забрал у матери 20 000 рублей за разбитое стекло. Напомним, мать мальчика, Мария Аверина, рассказала, что ее сына сбил 20 сентября мужчина на «Нисане».

После, по ее словам, на место приехал автоинспектор на личной машине, запугал мальчика и мать штрафом, повез в больницу, где вынудил ребенка соврать, что аварии не было. А водитель «Нисана» взял с женщины деньги за стекло, которое ее 11-летний сны разбил головой при ДТП.

По публикации в СМИ начали доследсвтенную проверку. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следователям предстоит выяснить, является ли сотрудник полиции знакомым водителя иномарки, и проверить доводы женщины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В школы, детсады и больницы Липецка начнут подавать тепло
В Липецке до 2024 года хотят на 20% снизить объем выбросов
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
В Липецке нашли пропавшую ночью 85-летнюю бабушку
В Липецке девушка на «Гранте» влетела в дерево
В Липецке за один день украли два сотовых телефона
Липчанка лишилась 140 тысяч рублей, которые хранила дома
Ночью из дома в Липецке ушла 85-летняя бабушка
Спасатели снова предупреджают о сильных порывах ветра в Липецке
В Липецке пробивший жене череп мужчина получил условный срок
В Нижнем парке Липецка начнут обустраивать "Лунное озеро"
В Липецке мужчина сорвался с моста в глубокий овраг
В Липецкой области в столкновении "Вольво" и грузовика пострадал человек
31% липчан против "серых" зарплат
В Липецке бывшая дознаватель получила 2 года за подделку протоколов