В школы, детсады и больницы Липецка начнут подавать тепло

27 Сент. 13:12 2018-09-27T13:13:09+03:00

В жилых домах отопление могут включить уже на следующей неделе

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В этот четверг, 27 сентября, глава Липецка Сергей Иванов подписал Постановление о включении систем отопления отдельным группам потребителей. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, тепло появится в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, социального обслуживания.

В жилые дома и другие объекты тепло подадут, если в течение 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха составит +8 градусов. Судя по прогнозам погоды, это может произойти уже на следующей неделе. Как заверили в городском департаменте ЖКХ, тепло подадут своевременно. Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и ТСН, аварийно-диспетчерские службы готовы к началу отопительного сезона.

Кстати, любые вопросы по поводу теплоснабжения липчане могут задать, позвонив по телефону 52-26-39.