2018-09-27T15:54:53+03:00
Общество

Через Липецкую область пройдет скоростной автобан из Санкт-Петербурга

Жители Липецка и области смогут быстрее добираться до черноморского побережья
Юлия КЛЮЕВА
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Планируется связать трассы М-4 и М-11Планируется связать трассы М-4 и М-11Фото: Юлия КЛЮЕВА
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Дорога от Санкт-Петербурга до черноморского побережья к 2025 году станет скоростным атвобаном. Планируется связать трассы М-4 и М-11, ведущей от северного города до Москвы. Об этом сообщил ТАСС.

После работ на участке трассы от Москвы до Черного моря уберут все левые повороты, которые замедляют скорость движения транспортного потока. Построят обходы населенных пунктов. На магистрали останутся подъезды к Ельцу, Липецку, Новочеркасску. Также сохранятся объезды Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Напомним, протяженность трассы М-4 «Дон» составляет 1542 километра. Магистраль соединяет Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодарский край. Она также прходит через Липецкую область - Становлянский, Елецкий, Задонский и Хлевенский районы. На трассе есть платные участки.

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