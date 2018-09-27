В ДТП с «МАНом» и легковушкой в Липецке пострадал один человек

27 Сент. 16:01 2018-09-27T16:02:04+03:00

В ДТП пострадал один человек Фото: скрин с видео

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Стали известны подробности аварии на трассе Орел-Тамбов в Липецке. Напомним, там столкнулись грузовик «МАН» и легковая иномарка. Грузовой автомобиль разорвал отбойник. От удара у грузовика вывернуло кабину, и «МАН» сложился пополам.

На место происшествия вызывали спасателей. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сигнал поступил в 13.35. Машины столкнулись на 186 километре дороги. На место выехали сотрудники одного отделения спасательного поста №40. Спасатели установили, что причиной аварии стало нарушение ПДД.

Серьезные повреждения получил автомобиль «Мазда». По данным спасателей, в результате аварии пострадал один человек, его передали бригаде «Скорой» и увезли в больницу.