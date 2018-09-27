В Липецке водитель такси поет своим пассажирам песни

27 Сент. 16:44 2018-09-27T16:45:09+03:00

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В Липецке появился поющий таксист. Он не только доставит вас по нужному адресу, но и поднимет настроение. Липчанин сумел найти подход к своим клиентам. А также объединил хобби и работу. «Работаю в такси и пою песни под магнитолу!» - пишет мужчина на своей странице в ютубе, куда выкладывает записи своих мини-концертов в машине.

- Репертуар выбирается наугад, в основном то, что есть у меня на магнитоле, - отвечает поющий таксист на вопросы подписчиков. – Но я могу и по просьбе желающих – запишу песню на флешку и попробую ее спеть!

Судя по многочисленным видео, мужчина в автомобиле поет постоянно. С пассажирами или один, во время движения или на парковке. Признаться, голос у таксиста есть. В ноты мужчина попадает. Да и манера исполнения, можно сказать, уникальная. Мужчина мгновенно заражает позитивом.

- Побольше бы таких веселых песен! Удачи тебе, братишка!, - пишут под видео. - Это круто и креативно!

Причем большинство позитивных комментариев оставляет прекрасная половина человечества. Мужчины же не так добры в своих высказываниях. Видимо, завидуют сопернику. Но, судя по тому, что на канале появляются новые видео, таксиста это не беспокоит.