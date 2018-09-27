Из-за ремонта на теплосетях в Липецке изменились маршруты автобусов

27 Сент. 16:51 2018-09-27T16:51:37+03:00

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В Липецке из-за ремонта на теплосетях перекрыли часть улицы. Как сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, ремонтные работы проходят в районе дома №8 на улице И.Франко. До окончания ремонта городские автобусы № 2, 33, 302, 346 временно будут ездить только до остановки «Стадион «Сокол».

Дальше жители района вблизи улицы Доменщиков могут ездить на отдельном временном автобусе, который выделили специально. Он курсирует по схеме: «ул. Доменщиков – ул. Пожарского – ул. Баумана» в прямом и обратном направлении.

Более подробно об изменениях в маршрутах городского транспорта можно узнать по телефону единой диспетчерской службы 31-80-15.