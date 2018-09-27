В субботу в одном из районов Липецка не будут продавать алкоголь

27 Сент. 17:37 2018-09-27T17:37:53+03:00

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В субботу, 29 сентября, в Липецке пройдет эстафета и митинг. Мероприятие состоится в районе площади Клименкова, в связи с чем в городе вводят временное ограничение на продажу алкоголя.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, эстафета-митинг пройдет по маршруту от площади Климентова по улицам Коммунистическая, Краснознаменная, Юбилейная, Жуковского и финиширует на Волгоградской улице.

Организаторы заявили 300 участников. Заявленное время проведения – с 11 до 12.00. Напомним, что по областному закону розничная продажа алкоголя запрещается в местах проведения массовых мероприятий. Запрет действует с момента за 2 часа до официального начала, во время проведения и в течение 2 часов после окончания. В данном случае с 9 до 14.00.