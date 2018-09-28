В Липецке по «горячим следам» поймали угонщика на «ВАЗе»

28 Сент. 08:50 2018-09-28T08:51:19+03:00

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В минувший вторник утром, 27 сентября, в городской отдел полиции №7 обратился 61-летний пенсионер. Мужчина рассказал, что ночью от его дома по улице Свиридова пропал автомобиль «ВАЗ-2107».

Полицейские тут же бросились на поиск автомобиля и через некоторое время правоохранители нашли угонщика в тот же день на одной из улиц. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемого задержали по «горячим следам» сотрудники уголовного розыска. Угонщиком оказался 34-летний мужчина.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ – «кража». Угонщику теперь грозит до пяти лет тюрьмы. Кроме этого за прошедшие сутки в области раскрыли четыре ранее совершенных преступления.