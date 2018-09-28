2018-09-28T09:01:04+03:00
Происшествия

За ночь в Липецкой области сгорели два дома

Ни в одном из пожаров люди не пострадали
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В обоих пожарах обошлось без пострадавшихВ обоих пожарах обошлось без пострадавшихФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Минувшей ночью, 28 сентября, в разных районах Липецкой области сгорели два частных дома. Первый крупный пожар произошел в Добровском районе. Там в селе Панино на улице Ленина после полуночи загорелся дом №25. Очевидцы позвонили в МЧС в 0.28 ночи.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место происшествия выехали 4 отделения пожарных и спасателей. К моменту их прибытия из-под крыши дома выбивались языки пламени. Часть имущества в итоге удалось спасти, но огонь нанес существенный ущерб. В пожаре сгорело 120 м2 кровли. Люди не пострадали.

Следующий пожар случился ближе к утру в селе Большие Избищи Лебедянского района. В 3.50 поступило сообщение, что горит дом № 156 на улице Кривка. Здесь с огнем боролись два отделения пожарных и добровольцы. Огонь уничтожил внутреннюю отделку дома на площади 6 м2. Как и в первом случае, никто не пострадал.

Причины обоих пожаров устанавливаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ноябре в Липецк привезут мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
Липчанка, защищаясь от побоев, попала под уголовную статью
В понедельник 8 улиц Липецка останутся без света
В Липецке 6 автобусных маршрутов продлят до Чаплыгинского шоссе
В выходные в Липецке дождь и до +10 градусов
В Липецкой области в ДТП с «БМВ» и «ВАЗом» пострадали люди
Липчанин едва не задушил бывшую любовницу при попытке помириться
В Липецке автоворы «раздели» БМВ
В Липецке возможны порывы ветра до 17м/с
В Липецке за день в двух ДТП с автобусами пострадали два человека
Из-за эстафеты в субботу в Липецке изменится работа автобусов
АО «Энерготекс»: Служим России во благо будущего!
В Липецке по «горячим следам» поймали угонщика на «ВАЗе»
В ноябре в Черноземье начнет работу новый оператор «СберМобайл»
С 1 октября в Липецке отменят вечерние садоводческие маршруты
В субботу в одном из районов Липецка не будут продавать алкоголь
Из-за ремонта на теплосетях в Липецке изменились маршруты автобусов
В Липецке водитель такси поет своим пассажирам песни
В ДТП с «МАНом» и легковушкой в Липецке пострадал один человек
Через Липецкую область пройдет скоростной автобан из Санкт-Петербурга