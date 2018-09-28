За ночь в Липецкой области сгорели два дома

28 Сент. 09:01 2018-09-28T09:01:04+03:00

Ни в одном из пожаров люди не пострадали

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Минувшей ночью, 28 сентября, в разных районах Липецкой области сгорели два частных дома. Первый крупный пожар произошел в Добровском районе. Там в селе Панино на улице Ленина после полуночи загорелся дом №25. Очевидцы позвонили в МЧС в 0.28 ночи.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место происшествия выехали 4 отделения пожарных и спасателей. К моменту их прибытия из-под крыши дома выбивались языки пламени. Часть имущества в итоге удалось спасти, но огонь нанес существенный ущерб. В пожаре сгорело 120 м2 кровли. Люди не пострадали.

Следующий пожар случился ближе к утру в селе Большие Избищи Лебедянского района. В 3.50 поступило сообщение, что горит дом № 156 на улице Кривка. Здесь с огнем боролись два отделения пожарных и добровольцы. Огонь уничтожил внутреннюю отделку дома на площади 6 м2. Как и в первом случае, никто не пострадал.

Причины обоих пожаров устанавливаются.