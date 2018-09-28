2018-09-28T13:03:44+03:00
Происшествия

В Липецке за день в двух ДТП с автобусами пострадали два человека

Всего за сутки в регионе произошло 4 аварии с пострадавшими
Лия МУРАДЬЯН
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За сутки на дорогах региона пострадали 4 человекаЗа сутки на дорогах региона пострадали 4 человекаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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В минувший четверг, 27 сентября, в Липецке произошло сразу несколько аварий с участием пассажирского транспорта. В двух из них пострадали люди. Первое ДТП случилось в 11.20 на площади Победы. Там вне пешеходного перехода 64-летний водитель «Лиаза» сбил 58-летнего мужчину. Пешеход получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице.

Спустя 20 минут, в 11.40, на улице Советской столкнулись «Хендай Акцент», «Волгабас» и «Шевроле Лачетти». Аварию спровоцировал 55-летний водитель «Акцента», за рулем автобуса было 42-летний мужчина, в последней иномарке – 30-летний водитель. Травму в итоге получил мужчина на первой легковушке. Ему оказали помощь и отпустили.

Всего по данным регионального ГИБДД за сутки в Липецкой области в 4 авариях пострадали 4 человека.

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