В Липецке возможны порывы ветра до 17м/с

28 Сент. 13:13 2018-09-28T13:13:46+03:00

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Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России по Липецкой области, в ближайшие 1-3 часа этой пятницы и с сохранением в течение дня 28 сентября в регионе ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 17 м/с.

Напомним, что в подобных случаях стоить ограничить выход из зданий. Прятаться следует в подземных переходах и подъездах зданий. В период штормовых ветров лучше отключить все электрические приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы не вспыхнул пожар.

В случае происшествия следует звонить на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. Также в ГУ МЧС России по Липецкой области работает круглосуточная линия телефона доверия - 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.