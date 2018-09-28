2018-09-28T13:25:21+03:00
Происшествия

В Липецке автоворы «раздели» БМВ

Хозяин нашел машину без сидений, фар, зеркал и бамперов
Лия МУРАДЬЯН
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Автовора поймали в ЛипецкеАвтовора поймали в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке автоворы разукомплектовали старый спортивный седан «БМВ-316». В полицию обратился 28-летний владелец и сообщил, что преступление произошло 26 сентября.

Пока хозяина не было, кто-то успел снять с иномарки два кожаных сиденья, две задние фары, задний бампер и оба зеркала заднего вида. Воришку вскоре поймали. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался безработный 20-летний липчанин.

Кроме этого за минувшие сутки, 27 сентября, в Липецке поймали квартирного вора, который вынес золотое кольцо из комнаты 30-летнего мужчины в районе проспекта Мира. Под подозрение попал безработный 46-летний житель Грязей.

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