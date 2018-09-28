2018-09-28T14:09:41+03:00
Происшествия

Липчанин едва не задушил бывшую любовницу при попытке помириться

Примирение закончилось угрозой убийством
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Мужчина сознался и раскаялсяМужчина сознался и раскаялсяФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецкой области печальная любовная драма закончилась уголовным делом. Все случилось в городе Грязи 18 августа. В тот день 36-летний мужчина пришел на работу к бывшей любовнице, намереваясь помириться и возобновить отношения.

Но примирение пошло не по плану, пассия отказалась возвращаться к бывшему возлюбленному, диалог перерос в скандал и мужчина решил действовать по принципу «так не доставайся ж ты никому» из романа Островского.

После этого «Карандышев» схватил возлюбленную за шею, сильно сдавил и пригрозил, что убьет. Расправу остановила коллега бывшей пассии, она напугала любовника полицией и тот сбежал. А едва не задушенная женщина написала заявление.

Уголовное дело завели по части 1 статьи 119 – угроза убийством. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. Дело передали в суд и теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ноябре в Липецк привезут мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
Липчанка, защищаясь от побоев, попала под уголовную статью
В понедельник 8 улиц Липецка останутся без света
В Липецке 6 автобусных маршрутов продлят до Чаплыгинского шоссе
В выходные в Липецке дождь и до +10 градусов
В Липецкой области в ДТП с «БМВ» и «ВАЗом» пострадали люди
В Липецке автоворы «раздели» БМВ
В Липецке возможны порывы ветра до 17м/с
В Липецке за день в двух ДТП с автобусами пострадали два человека
Из-за эстафеты в субботу в Липецке изменится работа автобусов
АО «Энерготекс»: Служим России во благо будущего!
За ночь в Липецкой области сгорели два дома
В Липецке по «горячим следам» поймали угонщика на «ВАЗе»
В ноябре в Черноземье начнет работу новый оператор «СберМобайл»
С 1 октября в Липецке отменят вечерние садоводческие маршруты
В субботу в одном из районов Липецка не будут продавать алкоголь
Из-за ремонта на теплосетях в Липецке изменились маршруты автобусов
В Липецке водитель такси поет своим пассажирам песни
В ДТП с «МАНом» и легковушкой в Липецке пострадал один человек
Через Липецкую область пройдет скоростной автобан из Санкт-Петербурга