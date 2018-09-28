Липчанин едва не задушил бывшую любовницу при попытке помириться
В Липецкой области печальная любовная драма закончилась уголовным делом. Все случилось в городе Грязи 18 августа. В тот день 36-летний мужчина пришел на работу к бывшей любовнице, намереваясь помириться и возобновить отношения.
Но примирение пошло не по плану, пассия отказалась возвращаться к бывшему возлюбленному, диалог перерос в скандал и мужчина решил действовать по принципу «так не доставайся ж ты никому» из романа Островского.
После этого «Карандышев» схватил возлюбленную за шею, сильно сдавил и пригрозил, что убьет. Расправу остановила коллега бывшей пассии, она напугала любовника полицией и тот сбежал. А едва не задушенная женщина написала заявление.
Уголовное дело завели по части 1 статьи 119 – угроза убийством. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. Дело передали в суд и теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы.