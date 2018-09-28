В Липецкой области в ДТП с «БМВ» и «ВАЗом» пострадали люди

28 Сент. 14:54 2018-09-28T14:54:26+03:00

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Серьезная авария произошла этим утром, 28 сентября, в Добровском районе Липецкой области. Там на трассе Липецк – Чаплыгин столкнулись «ВАЗ» десятой модели и внедорожник «BMW X3».

Очевидцы аварии вызвали на место происшествия спасателей. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, звонок поступил в 11.02. На помощь к участникам аварии выехали сотрудники одного отделения пожарно-спасательной части №24. По оценке спасателей, к столкновению привело нарушение ПДД.

В результате аварии пострадали несколько человек, их передали подоспевшей на место бригаде «Скорой» и увезли в больницу. Подробности ДТП и кто стал его виновником теперь устанавливают автоинспекторы.