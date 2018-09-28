В Липецке 6 автобусных маршрутов продлят до Чаплыгинского шоссе

28 Сент. 16:20 2018-09-28T16:20:59+03:00

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С 29 сентября несколько городских маршрутов продлят до Чаплыгинского шоссе. В этот список попали автобусы: №12 «Ж/д вокзал – Чаплыгинское шоссе», №24 «поселок Сырский – Чаплыгинское шоссе», №24а «поселок Сырский – улица Космонавтов – Чаплыгинское шоссе», № 33 «Чаплыгинское шоссе - 3 участок, ЛТЗ», № 324 «Автовокзал-Чаплыгинское шоссе», № 352 «30 микрорайон - Чаплыгинское шоссе».

С этой субботы муниципальные маршруты регулярных перевозок продлят до новой разворотной площадки на Чаплыгинском шоссе. Как сообщили в департаменте транспорта, это делается для улучшения транспортного обслуживания населения.

Напомним, в этот же день, 29 сентября, в районе ЛТЗ состоится эстафета. Из-за мероприятия автобусы будут находиться в режиме ожидания ориентировочно с 11 до 12 часов дня.