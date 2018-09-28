В понедельник 8 улиц Липецка останутся без света

28 Сент. 16:51 2018-09-28T16:51:50+03:00

Изменить размер текста: A A

На следующей неделе в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию. В понедельник, 1 октября, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители жилых домов частного сектора по улице Смоленская, Полярная, Небесная, Садовая.

С 1 по 3 октября без электричества останутся липчане, проживающие в частом секторе по улицам Липецкая, Асфальтная, Кибальчича, Привокзальная. Отключения будут происходить с 9 утра до 5 часов вечера. В этот период времени большинство липчан на работе, поэтому надеемся, что отсутствие света не доставит больших неудобств жителям Липецка.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», в эти дни на сетях электроснабжения проведут ремонтные работы. За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 или 236-075.