2018-09-28T16:51:50+03:00
Общество

В понедельник 8 улиц Липецка останутся без света

На сетях электроснабжения проведут ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отключат светВ Липецке отключат светФото: Юлия КЛЮЕВА
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На следующей неделе в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию. В понедельник, 1 октября, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители жилых домов частного сектора по улице Смоленская, Полярная, Небесная, Садовая.

С 1 по 3 октября без электричества останутся липчане, проживающие в частом секторе по улицам Липецкая, Асфальтная, Кибальчича, Привокзальная. Отключения будут происходить с 9 утра до 5 часов вечера. В этот период времени большинство липчан на работе, поэтому надеемся, что отсутствие света не доставит больших неудобств жителям Липецка.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», в эти дни на сетях электроснабжения проведут ремонтные работы. За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 или 236-075.

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