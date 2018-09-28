Липчанка, защищаясь от побоев, попала под уголовную статью

28 Сент. 17:30 2018-09-28T17:30:49+03:00

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В Липецке женщину признали виновной по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ – причинение тяжкого вреда при превышении пределов необходимой обороны. Все случилось, когда липчанка была в гостях у знакомого мужчины. Между знакомыми разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина принялся избивать гостью.

Согласно материалам суда, хозяин квартиры наносил гостье удары, толкал, таскал по квартире за волосы, а также за ноги и руки и даже бил головой о стену. Спасаясь от побоев, женщина схватила подвернувшийся под руку нож и трижды ударила обидчика.

Женщина сама вызвала полицию и написала явку с повинной. Мужчине оказали медицинскую помощь и все обошлось без летального исхода. Как сообщили в пресс-службе управления судебного департамента, в ходе судебного заседания потерпевший сообщил, что примирился с подсудимой и не держит на нее зла, так как понимает, что отчасти сам виноват в произошедшем.

В итоге женщину приговорили к ограничению свободы на 6 месяцев, в течение которых она не может выходить из дома ночью, покидать Липецк или менять место жительства без разрешения надзорных органов. Также она должна отмечаться в органах дважды в месяц.